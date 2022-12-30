南韓12月通膨穩於5.0% 預計央行明年1月仍將升息

南韓 12 月份通膨保持高位，為央行新的一年進一步收緊政策鋪平道路。

南韓國家統計局周五 (30 日) 發布數據顯示，12 月消費價格指數 (CPI) 年增 5%，與 11 月漲幅持平，符合經濟學家預期。月增幅度為 0.2%，前值為下跌 0.1%，經濟學家預期為升 0.1%。

11 月時通膨急劇放緩，南韓央行認為主要是基數效應所致，他們一直明確表示，只要通膨率保持在 5% 區間，就會繼續緊縮政策。

數據發布後，南韓央行發布聲明指出，預計到 2023 年初，通膨年率將徘徊在 5% 左右，同時存在上行和下行風險。

另外，財政部表示將繼續努力穩定價格，稱新年開始的價格調整和農曆新年假期期間需求增加，是風險因素。

新韓證券固定收益分析師 Ahn Jae-kyun 表示，與早些時候的高位相比，通膨正在放緩，但速度還不夠快，這讓南韓央行別無選擇，只能再次升息。

南韓央行將於 1 月 13 日召開明年首次政策會議，市場預計，屆時央行將再次升息 25 個基點，使基準利率升至 3.5%。自 2021 年 8 月以來，南韓央行已將其政策利率上調 275 個基點。

三位貨幣政策成員認為這個水平應是終值利率，另外兩名成員認為應當為繼續升息敞開大門。Ahn 認為，最新的通膨數據增強了升息周期將在下個月結束的可能性。