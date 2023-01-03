聯博目標到期債基金開募 鎖定成熟市場投資級債券

為抑制通膨，聯準會去 (2022) 年起展開鷹式升息，讓債券殖利率水漲船高、債券價格走跌，看好債券投資甜蜜點浮現，聯博投信趁勢推出「4 年到期全球美元債券基金」1 月 3 日開募，聚焦成熟市場的投資等級債券。

聯博投信表示，該檔基金是聯博在台首發目標到期債券基金，也是近年來少見的較高殖利率時間點，聚焦成熟市場並布局以投資等級債券為主的優質收益機會，以買進持有策略 (Buy and Maintain)，目標是維持收益與管理整體信用品質，基金以美元為計價貨幣，提供每三個月分配收益的 AQ 類型配息與 A2 類型累積等兩種選擇。

目前彭博美國投資等級公司債券指數殖利率 5.3%，創 2008 年來最高水準，而彭博美國投資等級公司債券指數價格已經跌落至 90，相對於 20 年長期平均的 106 已經有 15% 的折價空間。

聯博投信指出，預期在通膨逐漸趨緩的環境下，美國升息循環有機會在今 (2023) 年上半年觸頂，現在以目標到期債券策略，鎖定較高殖利率時點，將可望增加未來四年收益能見度與報酬潛力機會。

隨著成熟市場投資等級債券殖利率攀升，聯博 4 年到期全球美元債券基金將建構兼顧收益與債信的投資組合，目前預定模擬投資組合的國家分布，超過 9 成於成熟市場，並酌量參與新興市場債市。

聯博投信分析，成熟市場債市體質通常較為穩健，可望減少違約風險，在券種分布上，投資等級債券占比超過 8 成，以掌握相對優質的收益來源。

此外，基金布局一籃子多數到期日和基金設定日期相近的債券，並以買進持有債券至到期的策略為主訴求，因此隨著時間趨近到期日，投資組合的存續期間會越短，在債券基本面沒有惡化的情況下，持有的債券價格會回到票面價格，利率敏感度與價格波動幅度可望收斂。

聯博投信認為，今年包括經濟衰退隱憂、地緣政治風險等不確定性仍會干擾市場，債券價格波動讓投資難度增加，目標到期債券基金的資金可預測度較高，相對有利未來現金流規劃與資金運用。