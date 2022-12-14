世足進入4強賽 中華電Hami Video首度打造XR巨星中場秀

世足進入4強賽 中華電Hami Video首度打造XR巨星中場秀。(圖:中華電提供)
世足進入4強賽 中華電Hami Video首度打造XR巨星中場秀。(圖:中華電提供)

FIFA 卡達世界盃足球賽進入 4 強賽，中華電 (2412-TW) 今 (14) 日宣布，旗下 Hami Video 將於週日 (18 日) 世足冠軍賽中場時間推出國內大型賽事轉播，首度以 XR 創新科技打造「巨星中場秀」，由金曲嘻哈天團頑童 MJ116 擔綱演出，將擬真呈現可容納 8 萬人的冠軍賽主場館。

中華電表示，8 強賽時克羅埃西亞 VS 巴西、荷蘭 VS 阿根廷連兩場出現 PK 戰，其中克羅埃西亞逆轉追平後，再 PK 氣走巴西，讓 Hami Video 出現開賽轉播以來單場最高收視人次，其中，MOD 獨有的熱點回看功能，該兩賽事的平均點閱次數達到整個賽期的 2.2 倍。

此外，MOD 卡達世足專區總瀏覽量，也於 8 強結束後衝高至 1.3 億次，預期阿根廷、克羅埃西亞、法國、摩洛哥等晉級勁旅，在今天凌晨起的 4 強、季軍、冠軍賽巔峰對決，可再將世足收視推上最高潮。

據統計，中華電 MOD 與 Hami Video 目前總用戶數約 270 萬戶。中華電看好，MOD 已成為國內民眾看運動賽事的首選平台，加上此次祭出多項好禮，開賽後還可使用世足 AR 等，目標要增加逾 20 萬戶新用戶，總用戶數將達 290-300 萬戶。

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