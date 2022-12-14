〈中華電衝ESG〉年碳排降至70萬噸 持續朝2030年減半目標邁進

中華電 (2412-TW) 總經理郭水義今 (14) 日表示，隨著內部持續管控碳排，碳排已經從過去的一年 80 多萬噸，降至今年的 70 多萬噸，持續朝 2030 年碳排減半目標邁進，及預期 2035 年綠色採購會達 5 成。

郭水義今日出席「電信供應鏈永續轉型 引領台灣綠色轉骨」論壇，並以實踐永續策略找出綠色轉型決勝關鍵為題，進行分享。

郭水義提到，氣候變遷會影響公司市值，不同產業受到氣候變遷程度有所差異，又以公共事業、房地產、民生必需等衝擊最大，而中華電所屬的通訊服務產業排名第四，而國內通訊產業總碳排量占全台灣的 2%。

此外，在通訊服務產業中的平均範疇三共有 15 個項目，其中「購買的商品和服務」又占 63% 為主要來源， 郭水義該項目就是人手一支的手機，顯示手機是很大的碳排來源。

中華電目標 2030 年碳排會比 2020 年減半外，IDC 機房將全面使用再生能源；2040 年則是 100% 使用再生能源；2050 年達到淨零碳排，並以五大策略著手，包括再生能源、科技化節能減碳、數據化智慧管理、循環經濟、綠色供應鏈等。

其中，在綠色供應鏈部分，中華電每年向國內、外供應商採購軟硬體金額與數量龐大，因此自 2019 年開始進行綠色採購，未來長期綠色採購金額則會占整體比例超過 50%。