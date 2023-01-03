〈焦點股〉驅動IC首季有望觸底 4檔大漲逾半根停板

驅動 IC 產業走過低潮，今年 OLED 面板的智慧型手機可望成為市場主流趨勢，法人預期相關台廠第一季營運將觸底，下半年開始回溫，今 (3) 日在買盤進駐下，聯詠 (3034-TW)、敦泰 (3545-TW)、天鈺 (4961-TW)、瑞鼎 (3592-TW) 盤中大漲逾半根停板，交投相當熱絡。

聯詠今天股價開低走高，盤中漲勢逐漸放大，勁揚超過 5%，最高衝上 334 元，直逼年線，為逾半年以來新高，午盤成交量已超過 1 萬張；敦泰吸引買盤湧入，盤中大漲逾 8%，最高來到 63.5 元，收復月線，截至午盤，成交量已接近萬張。

其他面板驅動 IC 股方面，天鈺股價強漲 9%，最高來到 126 元；瑞鼎盤中最高來到 328 元，漲幅 7.71%；矽創 (8016-TW) 同步上漲超過 4%，最高來到 186 元。

驅動 IC 產業去年第四季在電視領域開始看到部分急單，加上各家驅動 IC 設計業者已開始減少對晶圓廠投片，有助庫存水位進一步降低。

展望今年，法人認為，第一季適逢農曆春節假期，工作天數較少，加上中國解封恐致染疫人數遽增，供應鏈調整需要一段時間，預估首季產業將觸底，隨著下半年 OLED 驅動 IC 出貨量升溫，業者營收、產品組合可望同步改善。