盤中速報 - 麗臺(2465)急拉2.15%報40.1元，成交1,050張

麗臺(2465-TW)近5分K漲速2.15%，03日09:05報40.1元，成交1,050張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
麗臺(2465-TW)近5日股價下跌1.3%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.37%。台灣加權指數下跌1.03%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-151 張
- 外資買賣超：-151 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-33 張
- 融券增減：-18 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
40%
8996
20%
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20%
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