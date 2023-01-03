盤中速報 - 映泰(2399)急拉2.22%報13.8元，成交305張

映泰(2399-TW)近5分K漲速2.22%，03日09:05報13.8元，成交305張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
映泰(2399-TW)近5日股價下跌1.48%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.37%。台灣加權指數下跌1.03%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-223 張
- 外資買賣超：-221 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
- 融資增減：-221 張
- 融券增減：-16 張
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AI優化後報酬率
+21.99%
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原投組報酬率
+13.39%
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投組標的成分
40%
8996
20%
2731
20%
6180
10%
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10%