盤中速報 - 麗臺(2465)股價大漲至42.2元，漲幅達7.24%

麗臺(2465-TW)20日09:08股價上漲2.85元，報42.2元，漲幅7.24%，成交1,517張。
麗臺(2465-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦產品。智慧醫療產品。其他。
近5日股價上漲7.51%，台灣加權指數下跌1.23%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,183 張
- 外資買賣超：+2,161 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+22 張
- 融資增減：+222 張
- 融券增減：+66 張
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