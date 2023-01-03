盤中速報 - 康那香(9919)急跌-2.67%報18.25元，成交815張

康那香(9919-TW)近5分K跌速2.67%，03日09:06報18.25元，成交815張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
康那香(9919-TW)近5日股價下跌0.81%，所屬產業為其他業，相關其他類指數下跌0.01%。台灣加權指數下跌1.03%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,166 張
- 外資買賣超：+1,944 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+222 張
- 融資增減：-364 張
- 融券增減：+296 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
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