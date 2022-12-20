盤中速報 - 麗臺(2465)急拉2.16%報40.15元，成交508張

麗臺(2465-TW)近5分K漲速2.16%，20日09:04報40.15元，成交508張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
麗臺(2465-TW)近5日股價上漲7.51%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲0.49%。台灣加權指數下跌1.23%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,183 張
- 外資買賣超：+2,161 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+22 張
- 融資增減：+222 張
- 融券增減：+66 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+14.12%
$11,412
原投組報酬率
+7.10%
$10,710
投組標的成分
40%
2014
20%
3444
20%
2441
10%
3128
10%