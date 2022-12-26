盤中速報 - 麗臺(2465)急拉2.02%報40.5元，成交273張

麗臺(2465-TW)近5分K漲速2.02%，26日09:02報40.5元，成交273張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
麗臺(2465-TW)近5日股價下跌7.26%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌1.46%。台灣加權指數下跌1.77%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,957 張
- 外資買賣超：-1,702 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-255 張
- 融資增減：+150 張
- 融券增減：-141 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+20.80%
$12,080
原投組報酬率
+12.40%
$11,240
投組標的成分
40%
1760
20%
8996
20%
8932
10%
2641
10%