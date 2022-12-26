盤中速報 - 麗臺(2465)急拉2.02%報40.5元，成交273張

麗臺(2465-TW)近5分K漲速2.02%，26日09:02報40.5元，成交273張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

麗臺(2465-TW)近5日股價下跌7.26%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌1.46%。台灣加權指數下跌1.77%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,957 張
  • 外資買賣超：-1,702 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-255 張
  • 融資增減：+150 張
  • 融券增減：-141 張

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