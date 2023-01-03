186萬輛！比亞迪全年新能源車銷量暴增208.64％

中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN) ，去年 12 月新能源車銷量繼創新高，連續第四個月突破 20 萬輛，且去年全年銷量暴增逾 200%。

《證券時報》報導，比亞迪周一（2 日）晚間在港交所公告，表示去年 12 月新能源車銷量為 23.52 萬輛，較一年前躍增 150%；全年銷量共計 186.35 萬輛，激增 208.64％。上月比亞迪海外新能源乘用車銷量合計為 1.13 萬輛。

中國多家車廠也公布銷售數據。賽力斯 (601127-CN) 同日宣布，去年 12 月新能源車銷量為 1.66 萬輛，較一年前大增 170.62%，全年銷量為 13.51 萬輛，增長 225.90%。

北汽藍谷則說，去年 12 月新能源車銷量為 9,863 輛，較一年前暴增 135%，全年累計銷量為 5.02 萬輛，大幅成長 92.06%。

去年部分造車新勢力的成績也不俗，哪吒、理想 (LI-US) 、蔚來 (09866-HK) 、小鵬 (XPEV-US) 、零跑等車廠的全年交車量，均跨越 10 萬輛門檻。其中，原處於造車新勢力第二梯隊的哪吒一路逆襲，全年銷量達到 15.21 萬輛，躍增 118%，位列造車新勢力榜首。後起之秀 AITO 問界與極氪的全年交付量，也雙雙突破 7 萬輛。

多家車廠的新能源車銷量成績單，凸顯中國新能源車市大爆發。據中國汽車工業協會（下稱「中汽協」）預測，去年全年國內新能源車銷量預估達到 670 萬輛，增長 90%。

至於今年，行業協會等第三方機構普遍持謹慎樂觀態度。中汽協預測，2023 年中國新能源車銷量將達到 900 萬輛，成長 35%。平安證券則預測增長 36.8%。

儘管業界普遍預期今年新能源車銷量成長步伐放緩，但這並未動搖車廠布局此一領域的腳步，越來越多的車廠將資源、精力投入高檔新能源車市場。

據《證券時報》報導，比亞迪定 1 月 5 日舉行百萬級品牌「仰望」技術發布會，首款車型預告圖顯示，新車定位是新能源硬派越野 SUV。