〈鴻海子公司併購〉併PRETTL SWH年營收估貢獻4億歐元 毛利率同攀升

鴻海 (2317-TW) 旗下鴻騰精密 (FIT)(6088-HK) 斥 1.86 億歐元 (約新台幣 61 億元)，併購德國汽車線束業者 PRETTL SWH，預計明年第二季完成交割，合併後可望貢獻年營收 3.5 至 4 億歐元，並有助毛利率提升。

此次併購是鴻騰策略發展中，針對電動車、聲學及 5G AIoT 領域的佈局之一，合併 PRETTL SWH 後，鴻騰朝向今年 3+3 新產品組合突破 3 成的目標里程碑邁進。

因此，鴻騰併購 PRETTL SWH ，不僅短期可帶來顯著年營收貢獻，長期則有利產品組合優化、毛利率提升，且鴻騰是鴻海採合併報表認列的子公司，母子可望同步受惠。

據了解，PRETTL SWH 旗下共分為三大事業，感測器部門 (Sense)、連接器數據傳輸系統部門 (Connect)、車用電源管理部門 (Electrify)，也與鴻騰現有電動車產品發展方向互補，分別對應到車聯網 (Data Connection) 以及人機介面 (Human to machine)、電源管理 (Power Connection)。

而鴻海還有另一轉投資的線束廠廣宇 (2328-TW)，近年也配合母集團發展策略，衝刺車用線束布局，不過，廣宇產品多以整車一般型為主，而 PRETTL SWH 叫偏特殊開發的利基型應用，發展策略上仍有差異化。