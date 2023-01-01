〈觀察〉銀行爭取新卡友青睞 促刷行銷搭市場三趨勢

2023 年銀行磨刀霍霍再戰信用卡商機，除積極搶攻海外消費商機，包括線上支付、綠能消費與年輕族群等三大趨勢，預期將成今年信用卡行銷主軸。

國境解封再度炒熱海外消費商機，銀行先後祭出旅遊美食牌，宣布與星級飯店推出住宿、用餐折扣優惠，刷卡支付團費或機票也有機場接送優惠，希望透過促刷優惠，提高卡友動卡意願，搶進疫情消費商機。

除了傳統的消費促刷優惠，今年起瞄準民法成年年齡下修至 18 歲、線上支付以及綠能消費等趨勢，信用卡行銷策略也將有所調整。

首先是民法成年年齡下修，今 (2023) 年起只要年滿 18 歲即可自行申辦信用卡、開立銀帳戶，為搶攻這群「信用小白」商機，部分銀行自去 (2022) 年起就已開始超前部署，像是兆豐銀行去年發行的「BT21 信用卡」斥資跟韓國購買卡面授權，向年輕人招手。

華南銀行、合庫銀行也分別與日本的三麗鷗、卡娜赫拉等卡通插畫明星合作，讓超萌的卡通動物躍上卡面，希望透過吸睛的卡面爭取卡友青睞。

而隨著行動支付蔚為風潮，年輕人對於線上支付接受度相對較高，部分信用卡也順勢結合線上支付，兆豐銀行的「BT21 信用卡」就將綁定行動支付回饋從 2.5% 拉高至 3.5% 回饋，新戶辦卡則可再加碼 1.5% 回饋，回饋率最高可達 5%。

此外，綠能支付也是近期銀行行銷的重點之一，包括兆豐銀行、台新銀行就與 GOGORO 合推聯名卡，提供購車、電池資費等消費回饋；一銀與星展銀行則是鼓勵卡友搭乘大眾運輸節能減碳，例如一銀就提供 GLORY + 世界卡、綠活卡等指定信用卡，達成指定綠行動並完成登錄就能享有刷卡回饋，星展 eco 永續卡也鎖定共享汽機車與電動車消費折扣優惠。