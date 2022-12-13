明年起滿18歲就能辦信用卡 期貨開戶仍需滿20歲

明 (2023) 年起民法成年年齡下修至 18 歲，金管會表示，明年起年滿 18 歲就能申辦信用卡、現金卡，也能擔任保險業務員，但期貨交易因交易風險較高，仍維持須年滿 20 歲才能開戶。

金管會銀行局副局長林志吉今 (13) 日表示，明年起，民法成年年齡下修至 18 歲後，包括信用卡正卡與現金卡申請人，將從現行的「須年滿 20 歲修正應為成年人」，也就是說明年元旦起，民眾只要年滿 18 歲就能申辦信用卡正卡及現金卡。

同時，保險局也因應成年年齡下修至 18 歲，保險局也配合修正「保險業務員管理規則」、「保險業保險代理人公司保險經紀人公司辦理電話行銷業務應注意事項」等辦法。

保險局副局長蔡火炎表示，保險業務員必須有完全行為能力，因此目前規定保險業務員必須年滿 20 歲，但明年起只要年滿 18 歲就能擔任保險業務員；另外要保人也從須年滿 20 歲，改成年滿 18 歲成年即可成為要保人。

不過，期貨開戶仍維持須年滿 20 歲，證期局副局長高晶萍說，目前期貨商管理規則仍規定開戶年齡須滿 20 歲的限制，考量期貨交易屬於高槓桿交易，風險較高，因此經行政院同意，期貨開戶、交易仍需年滿 20 歲才能辦理，並未配合民法下修成年年齡而有所修正。

