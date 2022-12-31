美股重點新聞摘要2022年12月31日

2022 幣圈動盪一年 比特幣下挫 60% 10 萬美元預言落空

一些分析師一年前看好加密貨幣能延續 2021 年的強大氣勢，喊出 2022 年上看 10 萬美元，但這個大膽預測最後不但沒有實現，反而下跌 60%，跌到讓許多幣圈投資人心驚的低價——16500 美元。閱讀全文...

馬斯克過去一年身家慘崩 2000 億美元 成史上第一人

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 的個人財富在去年 1 月突破 2000 億美元，成為繼亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 之後的第二人，但「來得快去得也快」，過去一年多來，這位億萬富翁的身家已蒸發逾 2000 億美元，成為史上第一位達成這項紀錄的人。閱讀全文...

航運榮景已過 明年展望看淡

華爾街日報（WSJ）周五（30 日）報導，過去兩年供應鏈中斷、船隻運載力有限，貨櫃運費高得驚人。但明年情況將有所不同，至少從世界航運業巨擘的角度來看，情況並不樂觀。此外，航運巨擘之間的價格戰可能在明年打響。閱讀全文...

俄烏戰爭引能源危機 今年煤礦、天然氣領漲大宗商品價格

根據路透周五（30 日）報導，俄烏戰爭引發全球能源危機推高價格後，煤炭和天然氣市場有望在今年尾聲強勁上漲，而明年的供應吃緊恐進一步推高價格。閱讀全文...