冬季風暴迄今導致全美1.7萬航班取消 西南航空首當其衝

冬季風暴強襲美國，上周三至本周一 (26 日) 全美共有超過 1.7 個航班遭取消，儘管其干擾到了周一逐漸減輕，但西南航空 (Southwest) 周一仍有高達六成航班都遭到取消，凸顯營運挑戰。

根據 FlightAware 的資料，全美在耶誕周末連假尾聲的周一共有超過 3200 個航班被取消，近 5000 個航班延誤。西南航空 (LUV-US) 受到的干擾特別大，當天仍有超過 2500 個航班被取消，約占其當日總航班數的 60%。

冬季風暴在耶誕佳節來臨前強襲美國，酷寒、強風和冰雪壟罩大地，全美從上周三到本周一累計超過 1.7 萬個航班遭取消。達美航空 (DAL-US) 在周六和周日兩天約取消 20% 航班，阿拉斯加航空 (ALK-US) 上周五取消約 65% 航班，Spirit Airlines(SAVE-US) 在周日取消 25% 航班。

但到了周一，大多數航空業者取消航班的比率開始下滑，只有西南航空仍在攀升。達美航空周一取消班次降到 8%，聯合航空 (UAL-US) 減為 5%，美國航空 (AAL-US) 剩下不到 1%。

根據高層和工會，西南航空的狀況是多重因素造成的，包括營運據點天候格外惡劣 (聖地牙哥意外的濃霧，丹佛和芝加哥的強風和低溫)、人手不足 (丹佛一家燃料供應商人力短缺)、航班路線的設計 (航線遍布全美，同業則多圍繞在航空樞紐附近)，都造成執行面的挑戰。

此外，由於航空業在耶誕連假到來以前規劃的航班數少於往年，導致業者遇到混亂狀況很難為旅客重新預定班機，還得同時應付大量湧入的訂單。

西南航空許多工作人員為了掌握機組人力調度而費盡心力，無法重新分配工作或安排飯店房間，工會透露，一些機師和空服員被迫睡在機場。

該公司為混亂狀況向員工致歉。執行長 Bob Jordan 說，冬季風暴對公司整個網絡的影響前所未見，可能需要再多花幾天才能恢復正常。他還補充，機組人員調度系統正在升級階段。

西南航空總部位在德州達拉斯，疫情期間把版圖擴張到 18 個新城市。雖然過去一年半的旅遊需求迅速成長，讓西南航空遭遇和競爭對手一樣的挫折，但該公司透過擴大招募，員工人數已經超越 2019 年的水準，而且已經恢復盈利，從明年初起將恢復發放季度股利。

各大航空業者最快將在下個月公布的財報中，說明這場冬季風暴對營運的影響。