台船跨足石化業 拿下中油儲槽統包案

台船 (2208-TW) 今 (14) 日指出，標得中油 26 座儲槽統包案，合約金額約 48 億餘元，在取得此標案後，台船也正式宣告業務觸角跨入石化基礎建設領域，預定 2026 年 5 月完工。

台灣中油 12 月 13 日正式公告「大林石化油品儲運中心三區 26 座石化品儲槽統包工程案」招標結果，該標案採最低標模式決標，台船為得標廠商，合約金額約 48 億餘元。

而本標案位於高雄港洲際貨櫃中心，採統包方式 (EPC) 發包，含工程設計、採購、建造、安裝和試車，預定 2026 年 5 月完工。

台船為脫離以往過度集中於商船的經營型態，近年來將營運發展設定為三大方向，包括離岸風電、國艦國造和商船本業，此次再將業務領域擴展至石化工業的基礎建設。

台船表示，擁有完整健全製造鋼構的船體工廠和豐富優異的油輪建造實績，投入國內石化基礎建設是駕輕就熟，而油槽工程所需的土建工程，將由台船新成立台船興業營造公司承造，未來將繼續擴充這方面的能量。

此外，台船上周與海龍風場簽署水下基樁製造合約，將為海龍風場打造 63 支水下基礎基樁，台船強調，大型鋼構的施作能力一向是公司強項，此次將船體鋼構製造的領域推向石化鋼構的統包案，為營運開闢新契機。