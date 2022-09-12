中油攜手歐洲商會發表淨零報告書 拚2030年減碳近5成

面對 2050 淨零排放目標，台灣中油今 (12) 日與歐洲在臺商務協會 (ECCT) 共同發表「2050 淨零：最佳實踐報告書」，台灣中油董事長李順欽說，相比 2005 年基準年，中油去年減碳率已達逾 30%，將持續以 2030 年減碳 49.5%、2050 年達到淨零為中長期目標，不過面對近期國際天然氣價格波動，認為對中油財務虧損壓力大。

中油是以 2005 年排碳量 1158 萬公噸為基準年，李順欽說，中油去年排碳量已降至 769 萬公噸，減碳逾 30%，每年也提高能源效率約 1.7%，並設定 2025、2030 年碳排量再下滑至 688、585 萬公噸，後續也會應用 CCUS 碳捕捉及碳封存再利用等技術協助，致力達成 2050 年淨零目標。

李順欽指出，台灣中油身為國營企業，除扮演穩定供應國內所需能源的任務外，面對淨零時代也積極規劃轉型策略，將持續實踐「優油、減碳、潔能」等三大策略。

李順欽進一步表示，歐洲國家對淨零發展具有先驅及領導角色，且歐洲企業在低碳能源解決方案、技術研發上也領先全球，因此台灣中油再次與歐洲商會合作，希望在氫能、儲能、電動車、碳捕捉封存及再利用等淨零轉型政策法規及產業解決方案上，提供發展資訊、產業因應現況。

不過俄羅斯近期持續對歐盟斷供天然氣，是否會影響台灣，對此經濟部長王美花說，目前評估台灣的購買來源並無問題，不過國際天然氣價格有統一公式、做法，加上俄烏戰爭影響，價格確實仍在高點，中油扮演穩定國內物價、電價，確實承擔較多責任。

面對財務議題，李順欽僅低調表示，近期天然氣價格變化大，確實讓中油虧損壓力更大。