〈台股2022封關〉台積電全年跌幅27% 市值蒸發4.3兆元

台股 2022 年封關日，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 尾盤壓回、小漲 0.56%，收在 448.5 元；今年以來股價震盪走弱，接連失守 600、500 元整數大關，全年跌幅 27%，市值共蒸發約 4.3 兆元。

從去年封關日至今 (30) 日，台積電股價共下跌 166.5 元，市值也一路從 15 兆 9471 億元，縮水至 11 兆 6297 億元。

雖然台積電今年 10 月以來，股價下殺破底，但總裁魏哲家仍以行動力挺自家公司，加碼買進 200 張自家股票，11 月更再增持 200 張，近 2 個月共加碼 400 張台積電持股，使總持股增加至 6279 張，也展現對公司前景的信心。

台積電昨 (29) 日盛大舉辦 3 奈米量產暨擴廠典禮，董事長劉德音表示，台積電在南科投資總額達新台幣 1.86 兆元，目前 3 奈米良率與 5 奈米量產同期相當，已大量生產，市場需求非常強勁，量產後，每年帶來的收入都會大於同期的 5 奈米。

台積電預計將於 1 月 12 日召開法說會，市場預期，受到客戶庫存調整影響，台積電第一季稼動率將明顯鬆動，首季營收將季減 15%，但預期第一季將是營運低點，第二季可望逐步回溫。