台股2022年封關 全年蒸發4081點 每位股民平均虧56萬元

通膨與升息壓力打亂台股，台股今 (30) 日封關終場收在 14137 點，大盤全年重挫 4081 點，下跌指數為歷年第 2 高，全年跌幅約 22.4%，市值蒸發 12 兆元降至 44.26 兆元，以開戶數 2140 萬戶估算，每位股民帳面平均約虧損 56 萬元。

台股今年 1 月 3 日開紅盤交易以來，指數高點一度衝上 18619 點歷史新高，未料 2 月俄烏戰爭開打引發全球通膨壓力加劇，在美國聯準會帶頭下掀起全球央行升息潮，也拖累股市一路下滑，今年低點一度下探 12629 點。