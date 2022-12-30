〈台股2022封關〉全年虎頭蛇尾 這10檔個股逆風高飛

台股 2022 年虎頭蛇尾，全年大跌 4081 點，但仍有個股不畏空軍勢力逆風高飛，統計上市櫃股票今年漲幅前 10 大分別為及成 (3095-TW)、科風 (3043-TW)、倫飛 (2364-TW)、欣大健康 (4198-TW)、中茂 (5205-TW)、高力 (8996-TW)、世紀 (5314-TW)、中視 (9928-TW)、晶睿 (3454-TW) 與山富 (2743-TW)。

台股今年初高點一度站上 18619 點，但受俄烏戰爭與升息壓力衝擊，拖累指數劇烈震盪整理，今年低點一度下探至 12629 點，隨後在國安基金進場護盤、部分外資回補拉抬指數回升，但全年封關收在 14137 點，仍蒸發了 4081 點。

根據統計，仍有部分台股不受盤勢轉弱影響，股價逆勢上衝，其中及成全年大漲 1025%，漲幅高居上市櫃之冠，科風大漲 583.42%、倫飛大漲 429.95%、欣大健康、中茂也各有 300% 以上漲幅。

另外，高力、世紀、中視、晶睿、山富等個股在買盤追捧下，今年股價表現也頗為亮眼，全年漲幅達 100% 以上。

但也有部分個股表現偏弱，矽力 - KY(6415-TW) 全年大跌 91.31%，跌幅高居上市櫃之冠，高端疫苗 (6547-TW) 全年也大跌逾 76%、安格 (6684-TW)、長科 (6548-TW)、德宏 (5475-TW)、綠河 - KY(8444-TW) 全年也有 7 成以上跌幅。

另外，晶宏 (3141-TW)、紘康 (6457-TW)、港建 (3093-TW) 與建業 (6792-TW) 全年跌幅也達 6 成以上，股價偏弱整理。