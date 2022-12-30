台股2022年封關日 外資連三賣 三大法人買超18億元

台股2022年封關日 外資連三賣 三大法人買超18億元。(圖：AFP)
台股2022年封關日 外資連三賣 三大法人買超18億元。(圖：AFP)

美股周四大漲，台股今 (30) 日為 2022 年封關交易日，重啟反彈行情，由電子雙雄領軍權值股走強，航運、觀光族群同慶解封，指數上漲 52.67 點、收 14137.69 點，成交量 1357.89 億元。外資連三賣，三大法人買超 18.51 億元。

觀察三大法人籌碼動向，外資繼前兩日賣超逾 100 億元後，今日小幅賣超 1.41 億元、連三賣；投信加碼買超 11.68 億元，為連 8 買；自營商轉買，買超 8.27 億元。

觀察權值股表現，台積電上漲 0.56%，收在 448.5 元，鴻海也小漲 0.2%，收 99.9 元，聯發科則下跌 0.64%，收 625 元。

受惠中國將全面解封，資金持續湧入觀光族群，雄獅、王品、美食 - KY、八方雲集、遠雄來、華園、漢來美食、亞洲藏壽司等，表現均不俗。

台股本周下挫 133.94 點，跌幅 0.94%，周線連四黑；累計 12 月下跌 741.86 點，跌幅 4.99%，月線翻黑；第四季上漲 713.11 點，漲幅 5.31%，季線終止連三黑；半年線下跌 688.04 點，跌幅 4.64%，為連二黑；年線下跌 4081.15 點，跌幅 22.4%，終止連三紅。
 

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