〈台股盤後〉尾盤調節賣壓湧 漲點收斂5日線得而復失

2022 年最後一個交易日，台股今 (30) 日在美股激勵下，盤中一度大漲 160 點，站回 5 日線之上，不過，尾盤調節賣壓湧現，台積電等權值股下壓，漲點收斂至 52.67 點、上漲 0.37%，收 14137.69 點，回到 5 日線之下，成交金額 1358 億元。今年來看，台股已跌掉 4081 點。

台積電今日上漲 2.5 元或 0.56%、收 448.5 元，今年以來台積電下跌 166.5 元或 27%；鴻海今日小漲，但未能回到百元之上，聯發科、聯電在尾盤調節賣壓下，翻黑作收，台達電漲近 2%。高價股方面，嘉澤漲近 2%、旭隼也漲 1%。

不過，南電跌 1.7%，創意、信邦、欣興、南亞科等均跌逾 1%，致茂、國巨以及技嘉等也同步走弱。

傳產今日表現相對強勢，紡織股王儒鴻大漲 3%、貨櫃三雄長榮漲 1.8%、陽明、萬海也漲逾 1%，潤泰新、華新也漲 1.3% 上下。其中，鋼鐵族群方面，雖然中鋼收黑，但在大成鋼漲 2% 帶動下，燁興漲近 3%、東鋼、春與、新光鋼等都漲 2% 以上。

多檔生技股漲多拉回，基亞受到檢調搜索消息影響，重挫 6%、強生跌逾半根，台微醫、視陽跌超過 4%、科研跌 3.9%、德英、浩鼎跌 3.7%、羅麗芬 - KY 跌 3.2%。不過，立康漲 3.5%、台康生及雃博等漲逾 2%，在族群中相對強勢。