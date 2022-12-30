華晶科車用影像產品出貨快速成長 營收占比攀升到32%

積極轉型的華晶科 (3059-TW) 今 (30) 日出席券商法說會，華晶科並看好來自車用感測相機 (DMS)、AI 影像處理晶片 (ISP) 及醫療業務應用成長動能，其中在車用影像產品在今年大幅成長，營收已占前三季的 32%，爲僅次於 OEM 業務的區塊。

華晶科 2022 年前三季營收 107.39 億元，營收比重以 OEM 的組裝業務 38% 最高，其次爲車用 32% ，5% 為 ISP 影像晶片，22% 為醫療產品。相較於 2021 年，華晶科營收 90.86 億元，車用影像產品全年營收比重僅爲 17%，可以看出車用影像產品快速成長。

華晶科主要車用產品出貨為車用感測相機 DMS(Driver Montioring System)，財務長陳矢學指出，DMS 相機主要在應用於駕駛艙對內及對外兩大監控系統，除對外監控道路環境之外，也監控駕駛人駕車狀態，市調機構預估，這塊市場規模將由 2021 年的 10 億元美元成長到 2025 年的 16 億美元，年複合成長率達 12%。

華晶科 2022 年前三季營收 107.39 億元，毛利率 20.15%，稅後純益爲 3.43 億元，每股純益爲 1.26 元。華晶科原看好 2022 年全年毛利率目標提升到 22%，但在市場的變化之下，今天下修全年毛利率目標到 21%，較原預估目標下修 1 個百分點。

在車用業務產品之外，華晶科集團內榮晶醫療，陸續推出各種可拋棄式內視鏡、血糖照護產品及穿戴式胰島素注射器，並尋求在海外上市掛牌的機會。

華晶科集團並開發高性價比的 3D 感測產品，用在製造業、倉儲業使用，在無人化自動倉儲的大量興起下，預估 2023 年倉儲應用出貨將大量增加。

華晶科 2022 年前 11 月營收 131.09 億元，年增 62.67%。