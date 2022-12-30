〈台股2022封關〉外資全年賣超1.23兆史上新高 慎防農曆年前還有變現賣壓

台股今 (2022) 年大跌逾 4000 點，外資賣超 1.23 兆元，不僅調節金額創單一年度歷史新高，也是連續 3 年減碼台股，展望明 (2023) 年，投信提醒，今年農曆年來得早，須慎防市場因應資金需求賣股變現的賣壓。

台股全年大跌 4081.15 點，跌幅 22.4%，市值全年蒸發 12.13 兆元，截至年底加權指數總市值為 44.38 兆元。

保德信大中華股票投資市場投資長郭明玉表示，今年來台股跌幅超過 2 成，預期明年上半年大盤仍將受景氣趨緩、庫存去化等影響，但預估下半年之後，有望見到台股開始展開彈升行情，預料全年指數走勢將呈現先蹲後跳，若以 14500 點為基準，預期明年指數有望繳出 10% 至 15% 的漲幅。

郭明玉進一步指出，影響台股的消費性電子廠商庫存問題，自今年第 2 季底、第 3 季初開始出現明顯攀升，但近期則是半導體大廠下游庫存上升，從美國主要 IC 設計大廠的數據推估，研判這波庫存去化將維持至明年上半年，也是明年可留意的重點。

保德信投信表示，預期外資在今年底結束假期歸隊後，有望再度回流台股鎖定電子股布局，其中相對看好景氣能見度高的網通、伺服器；而與疫後解封有關的觀光、內需也有表現機會。

整體而言，在明年升息可望進入尾聲，屆時低本益的股票可望有揚升機會，搭配高殖利率有機會推升股價走揚，其中內需型產業已開始受惠於疫情開放後利多，包括旅遊、消費族群等，對於台股股價將形成一股支持。

安聯投信台股團隊認為，預期影響今年影響台股包括，升息、地緣政治與科技逆風等三大動盪因子的不確性也將大幅降低，隨之而來的則是在景氣下行逐步沉澱中所浮現的長線機會。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，不同次產業庫存修正或獲利展望調整方向勢將呈現明顯分化的走勢，投資人可能轉向更關注經濟衰退，基本面和由下而上選股至關重要，看好長期趨勢如 AIOT、資料中心、電動車及晶圓代工等。

