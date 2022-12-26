佳能明年成長動能以影像應用爲主 越南廠即將量產

佳能 (2374-TW) 今 (26) 日由總經理章孝祺主持召開線上法說會，章孝祺指出， 展望 2023 年，上半年較為保守遲緩看待，但下半年會漸漸好轉，影像應用產品爲主要成長動能，全年抱持審慎樂觀，營收可望優於今年，毛利率保守看持平今年。 同時，佳能在越南設立的新廠，預計在明年下半年量產。

章孝祺並指出，預估佳能 2023 年毛利率以保守看，預估持平今年約在 17-20%。

佳能由過去數位相機的研發製造轉為智能光學模組，佈局影像應用、車載及 Edag AI 三大領域，章孝祺指出，影像影用以 360 度相機領域從 EMS，JDM 到 ODM，從入門消費性高高階 B2B 市場皆佔有一席之地，以生產數量說是世界第一的 360 影像產品設計生產公司。章孝祺指出，明年影像應用成長性來自 360 的應用，除消費性、B2B 市場及高階會議系統外，未來影像還會有語音及 AI 等都是明年重要成長動能。

章孝祺表強調，2023 年發展重心仍以占最高 55% 的影像應用為主，但邊緣運算及汽車也投入相當多資源，目前視客戶在歐美及東南亞 B2B 設點而定，但看好之後的成長性，估計汽車應用產品真正上揚要到 2024 年下半年到 2025 年，除了車載應用外，也會擴及倉儲等領域。

佳能 2022 年前三季營收 39.96 億元，毛利率爲 22.21%，稅後純益 1.8 億元，每股純益 0.63 元。