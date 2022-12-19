華碩攜手奇異醫療 打造台灣首個雲原生醫療影像服務

品牌大廠華碩 (2357-TW) 醫療布局再下一城，今 (19) 日宣布與奇異醫療合作，成為雲端醫療影像處理服務策略夥伴，將由華碩雲端服務結合奇異醫療 AW Server 系統，共創台灣第一個雲原生醫療影像暨 AI 服務 DicomCloud，提供普及化工具，使各級醫療機構皆可即時診斷，加速落實醫療分級與基層數位轉型、建立智慧醫療服務。

華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章表示，GE 醫療集團在醫學影像、資訊技術、醫療診斷、患者監護系統、藥物顯影劑等領域深耕多年，並擁有全球市場經驗，這次合作透過華碩雲端技術結合奇異醫療 AW Server 醫療影像系統、AI 平台，期盼能提升此服務在臨床普及化、基層可及性，並推動產業創新轉型。

根據 Data Bridge Market Research，醫療影像 + AI 將會有高達兩位數以上的複合成長率，預期 2026 年產值達 2650 億美元。

奇異醫療大中華區副總裁黃福榮指出，疫情加速整體醫療轉型，華碩集團與奇異醫療合作，將結合雙方實力，從雲端影像存取到 AI 處理，做最完善的整合，期待這樣的服務能普及至各醫療層級。

華碩表示，DicomCloud 雲原生醫療影像服務結合台智雲 AIHPC 超級電腦高效算力、華碩雲端儲存技術，以及奇異醫療 AW Server，成為先進的 3D 高階醫學影像雲端服務，同時也整合華碩 AIoT 醫療顯示器、智慧健康穿戴裝置與可攜式超音波設備等，提供醫療機構全方位智慧影像解決方案。