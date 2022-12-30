施振榮：台商海外設廠是台灣國力的延伸 絕非去台化

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TMS-US) 赴美設廠引起去台化議題，對此，曾擔任台積電董事的宏碁集團 (2353-TW) 創辦人施振榮今 (30) 日表示，台商赴海外設廠，是接近巿場與客戶的考量，絕對不是「去台化」，其全球總部與運作核心仍在台灣，認為藉由海外設廠提升台商國際競爭力，也能讓台灣國力延伸到國際。

施振榮說，台積電擴大海外投資布局，一方面是接近巿場、就近服務客戶，另一方面，由於投資規模很大，加上先進製程技術複雜，不得不派出一批種子部隊協助，以確保新廠有效運作。

從王道思維分析，施振榮指出，一般人會憂慮「去台化」，其實是因為只看到有形、直接、現在的顯性價值，覺得製造被移到海外，但如果從間接、無形、未來的隱性價值來看，台商正持續在海外擴展實質的影響力，並對國際社會做出更大的貢獻。

施振榮進一步以宏碁為例，他說：「Acer 沒有台灣，就不叫 Acer。」因為在台灣，所以 Acer 品牌才有特殊的意義，認為只有透過企業，台灣也才能有機會擴大在世界各國的影響力。

施振榮分享，宏碁國際化的發展就是從王道思維出發，考慮與在地夥伴攜手共創價值，同時兼顧利害相關者的相對利益平衡，所以當年是以「全球品牌、結合地緣」的策略推展，而主從架構策略就是讓各子公司能獨立運作並上巿，此外，宏碁當年也提出速食產銷模式，則是把在台灣附加價值相對較低的製造，移到海外，當時宏碁在海外設立了 42 個電腦裝配據點。

施振榮回憶，宏碁當年也配合政府的南向政策，因此製造據點國際化最早就由馬來西亞、菲律賓開始，後來隨著台商供應鏈發展，也借重台商的在中國的製造據點服務全球，如今台商朝越南、印度等地發展，主要考量便是量與價的競爭力。

施振榮補充，宏碁在國際化的過程，包含人事、財務、法務、品牌都是由台灣總部中央集權，並和海外當地合作夥伴建立一個相對利益平衡的機制，他說，宏碁有三分之二以上的員工都是海外員工，而國際化就是要借重當地優秀的人才，共創價值。