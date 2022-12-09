中華電行動即時影像服務 導入各縣警政單位

中華電 (2412-TW) 今 (9) 日表示，旗下行動即時影像服務與台灣在地廠商合作，以 5G 行動網路結合行動 AI 智慧科技，推出 AI 巡防系統應用，能以毫秒級效能辨認黑名單及失贓車輛，近來已導入各縣市警政單位，未來將擴大應用範圍，滿足相關單位科技執法需求。

中華電表示，現行員警執行贓車查緝，採用警用行動載具「M-Police」逐筆輸入車牌號碼進行比對，耗費人力資源，而導入 AI 科技後，巡邏警車透過 AI 辨識比對車號的準確度達到 95%。

此外，辨識出贓車時，與鏡頭連線的手機隨即發出語音告警，警察當下可按下螢幕上的「圍捕」鍵進行逃逸車輛追緝，此時巡邏車前方即時影像、行進軌跡都將自動與後台的勤務指揮中心共享，同步提升警察執勤安全。

其中，桃園市政府警察局率先打造「桃園 AI 巡防系統」，導入各派出所、各警分局偵查隊、保安與刑事警察大隊等單位，提供行動車牌辨識、即時影像傳輸、巡邏軌跡、任務設定、緊急通報等功能，有利勤務指揮中心掌握轄區警力分配情況，加強即時溝通與任務調度，達到即時指揮管理的綜效。

中華電指出，此服務可透過共同供應契約方式，簡化警政採購流程，並以訂閱制的方案降低機關購置門檻，每年採購數量可依需求彈性調整，擴充性高。授權期間享有最新的功能升級服務，可望協助警政單位將科技執法應用更快速彈性導入及拓展應用範圍。