南韓：北韓駭客今年全球竊盜6.26億美元加密資產

南韓國家情報院 (NIS) 週五 (23 日) 發布報告指出，自 2017 年以來，北韓政府支持的駭客估計在全球竊取約 12 億美元的加密貨幣資產，僅今年就竊取一半以上 (約 6.26 億美元)。

國家情報院於最新報告中提到，聯合國自 2017 年就北韓兩度試射洲際彈道導彈給予實施制裁以來，北韓一直專注於網路犯罪，擁有全球最佳的竊取數位資產技術。而全球新冠疫情爆發後，北韓更積極轉向加密貨幣駭客攻擊和其他非法網路來獲取外匯。

自 2017 年以來，北韓政府支持的駭客估計在全球竊取約 12 億美元的虛擬資產 (圖片：AFP)

國家情報院指出，自 2017 年以來，北韓政府支持的駭客估計在全球竊取約 12 億美元的加密貨幣資產，僅今年就竊取一半以上 (約 6.26 億美元)，其中有 7800 萬美元來自南韓。

國家情報院警告，預計北韓駭客明年將進行更多的網路攻擊，竊取南韓先進技術，以及有關南韓外交政策和國家安全的機密資訊。

據監測國際制裁執行的聯合國專家小組稱，北韓將網路犯罪取得的資金投入北韓非法導彈和核武計畫。

美國、日本和南韓正聯手強化對北韓施壓的立場，近月對北韓駭客組織「拉撒路集團」(Lazarus Group)、北韓軍需工業部駐越南代表金秀日，以及 2 家北韓企業祭出制裁，期望能施壓北韓放棄核武，重返無核化談判桌。