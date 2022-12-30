年終盤點 日經：全球資金流向亞洲

年關將近，今年來全球哪些股票逆勢走高？在前 100 大股價漲幅中，近 30% 是亞洲企業，且多數是受益於經濟成長的內需股。

《日經新聞》報導，在全球市值前 5,000 大企業中，以能透過 QUICK FactSet 持續比較股價的約 4,800 家為追蹤對象，截至 12 月下旬，約 900 家下跌，比率約占 20%。

在股價走高的股票中，引人關注的是原油開發等資源企業。烏克蘭戰爭引爆能源危機，帶動能源價格走高，帶旺能源企業。在全球漲幅最大的 20 家企業中，能源企業占八家，且印尼煤炭巨頭 Bayan Resources 勇奪第一，股價暴漲逾六倍。

亞洲內需產業的表現也不俗，起到拉動作用的是中國和印度。今年來中國教育服務企業新東方教育科技的股價勁揚 91%，位居第 14 名。

排在第 10 名的印度 Varun Beverages，業務涵蓋百事可樂等飲料銷售。隨著新冠疫苗接種取得進展，外出人員增加，營收正在增長，全年營收有望激增 50%。

名列第 75 名的印度 Indian Hotels Company，也受益於經濟重啟，業績回升預期正在增強。

與此同時，排在第 16 名的 Bank of Baroda 等多檔印度銀行股名列前茅。Eastspring Investments 說：「隨著勞動年齡人口增加，以房貸和車貸為主的個人貸款正飛快成長。」

在央行緊縮貨幣政策導致投資人擔憂歐美經濟展望情況下，中國和印度的經濟成長率相對較高。國際貨幣基金（IMF）預測，明年已開發國家的成長率僅為 1.1％，中國為 4.4％，印度為 6.1％。