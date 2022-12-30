美元周五盤中上漲 全年有望寫七年來最佳表現

受聯準會激進收緊貨幣政策和對全球增長前景的擔憂，美元周五 (30 日) 走強，依當前走勢，美元有望創下七年來最佳表現。

美元指數今年已飆升逾 8%，為 2015 年以來的最大漲幅，目前指數穩於 103.99 附近。

自 3 月以來，聯準會共升息 425 個基點以抑制通膨飆升，此舉造成美元在今年大部分時間表現強勁。但美元指數本季下跌超過 7%，因為市場預計，聯準會已經不需要像過去一段時間那樣快速升息，這造成美元回吐漲幅。

新加坡銀行外匯策略師 Moh Siong Sim 認為，美元到明年年中，可能失去王者地位，出現更具決定性的轉變。

與強硬的聯準會相比，始終維持極端鴿派的日本央行，為日元帶來了痛苦，日元今年已經下跌逾 13%，為 2013 年以來的最差表現。但上周日本央行政策調整，讓投資者押注央行可能很快完全放棄其有爭議的政策，從而帶來日元反彈。

日元兌美元匯率最新上漲 0.4% 至 132.47。

Sim 表示，日元的走勢仍要看後面是否有更多政策轉向，但當前的情況是，日本的基本面背景開始轉向有利於日元。

歐元周五微跌 0.04% 至 1.0656 兌 1 美元，受到歐元區增長疲軟、烏克蘭戰爭和聯準會強硬態度的共同壓力，歐元今年有望下跌超過 6%。

今年早些時候，歐元兌美元匯率近二十年來首次跌破平價。

英鎊小幅下跌 0.01% 至 1.2053 兌 1 美元，它預計創下 2016 年以來的最大跌幅，今年下挫近 11%， 政治動盪讓這一貨幣帶來了額外的風險。

歐洲央行和英國央行的決策者已經暗示，明年將進一步升息，以期在損害經濟的風險下抑制通膨。