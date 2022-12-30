在岸人民幣周五收高 但全年挫8.32% 創1994年以來最大年度跌幅

在岸人民幣兌美元周五 (30 日) 收盤報 6.9514，較上一交易日上漲 195 點。但全年累計，在岸人民幣兌美元下跌 8.32%，為 1994 年匯改以來最大年度跌幅。

中國在今年 12 月之前近 3 年間，採取動態清零政策，為此實施嚴格封鎖與大規模檢測，對經濟帶來打擊，造成了人民幣一路下探。直到第四季受重新開放的市場期待，人民幣自低谷略有反彈，但仍處於長年的低點。

在 12 月 7 日之後，中國的防疫政策大幅放鬆，但與此同時，也造成感染人數激增，為復甦前景蒙上陰影，成為政策突然轉向之後新的擔憂。

不過，一些分析師仍看好 2023 年可能的轉變。華僑銀行外匯策略師 Christopher Wong 指出，由於人民幣資產在 2022 年遭遇廣泛拋售，外國投資者對中國資產的配置目前處於歷史低位，有望為明年帶來希望。

他表示，中國經濟的重新開放注入了樂觀情緒，這將支持資金流入陸股和人民幣。

華僑銀行預計，人民幣年底匯率為 6.98，並逐漸到 3 月底恢復到 6.90，到 2023 年底重新回到 6.75。

法國巴黎銀行資產管理公司亞太區高級市場策略師 Chi Lo 表示，如果明年中國的 GDP 數據顯示，其經濟增長正在回穩，外國資金可能會迅速回歸中國資產。

他說：「現在最大的未知數是，如果農曆新年後新冠病例捲土重來，政府可能會重新實施行動限制措施，以防止其醫療系統不堪重負。」