花旗分析師重申對蘋果175美元目標價 預期明年市場需求更強勁

花旗分析師 Jim Suva 近日重申對蘋果 (AAPL-US) 的 175 美元目標價，認為蘋果如今估值對市場非常具吸引力，看好蘋果 2023 年表現，預期市場需求將更加強勁。

Suva 對蘋果設定的目標價為 175 美元，較目前水準還有約 35% 上漲空間。Suva 看好蘋果將在 2023 年推出的新款 AR/VR、轉向印度製造以及有望加快買回庫藏股和派息步伐。

「蘋果持續在構建 AR/VR 應用程式生態系統，這也是為什麼我們樂觀看待明年推出頭戴裝置的市場需求。」Suva 說道。

先前知情人士透露，蘋果計劃最快明年推出頭戴裝置、專用作業系統，和第三方 app。在蘋果內部，據說專用作業系統的名稱已從 realityOS 改為 xrOS。「XR」意思是「延伸實境」(extended reality)，涵蓋虛擬實境 (VR) 和增強實境 (AR)。

另外，香港天風國際證券分析師郭明錤曾表示，消費市場潛力是蘋果選擇印度作為全球第二個 iPhone 組裝地的主因。他認為，未來 5 年，印度可能不僅會成為 iPhone 組件組裝的重要基地，還會成為 iPhone 組件製造的重要基地。

Counterpoint Research 預測，到 2025 年，全球有 18% 至 20% 的 iPhone 將在印度製造，而 2021 年的比例僅為 3% 左右。

另一方面，蘋果在過去十年中斥資超過 5,500 億美元買回自家股票，超過任何其他美國公司，而且這家科技巨頭在此一策略上沒有放緩跡象。蘋果光去年就買回自家股票近 900 億美元，相當於約花旗集團的市值。