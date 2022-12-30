〈能源盤後〉中國確診激增 美庫存意外上升 原油收低

原油期貨週四 (29 日) 收低，係因中國持續放寬防疫限制雖令需求前景樂觀，但當地確診病例激增恐對經濟造成壓力，引發市場擔憂情緒。此外，美官方數據顯示，上週原油庫存意外增加。

能源商品價格

2 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 56 美分或 0.7%，收在每桶 78.40 美元。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1 美元或 1.2%，收在每桶 82.26 美元。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 53 美分或 0.6%，收在每桶 83.46 美元，此為交易最活躍的 Brent 原油期貨。

2 月交割的天然氣期貨價格下跌 2.9%，收在每百萬 Btu 4.559 美元。

1 月交割的汽油期貨價格上漲 0.3%，收在每加侖 2.3707 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.9%，收在每加侖 3.313 美元。

市場推動力

原油多頭最初樂見中國放寬新冠防疫措施，因先前嚴格的防疫封控措施被視為限制原油需求的主因，而中國是全球最大能源消費國之一。

但分析師表示，本月稍早中國開始放寬國內的新冠防疫限制，引發全國大規模感染潮，本週又開始取消對入境旅客的檢疫和檢測要求，引起市場擔心病毒傳播至國外，激起另一輪近期需求擔憂。

Oanda 高級市場分析師 Craig Erlam 認為，從清零政策到共存政策，中國當局做了很大轉變，隨著病例數量激增和衛生系統不堪重負，年初面臨巨大的不確定性。

供應數據

美國能源資訊署 (EIA) 週四公布，上周美國原油庫存增加 70 萬桶，汽油庫存減少 310 萬桶，蒸餾油庫存增加 30 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預計上週原油庫存減少 300 萬桶、汽油庫存減少 220 萬桶、蒸餾油庫存減少 80 萬桶。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示，出口量下降、煉油活動增加，對上進口量增加和產量下降，以及戰略石油儲備 (SPR) 再次投入供應量，這些全部導致僵局，令原油庫存略有增加。

他補充，由於消費者趕在假期旅行前衝向加油站加油，因此隱含的汽油需求小幅上升，汽油庫存大量消耗，而蒸餾油則因需求較上週減弱而略有增加。

美國石油協會 (API) 週三晚間公布，上週美國原油庫存下降 130 萬桶、汽油庫存增加 51 萬桶、蒸餾油庫存增加 38.8 萬桶。

另外，EIA 報告指出，上週天然氣庫存減少 2130 億立方英呎。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師本預期上週天然氣庫存減少 1960 億立方英呎。

