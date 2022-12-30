SEMI太陽光電委員會力拚2050達標 發表四大建言

SEMI 太陽光電委員會今 (30) 日表示，協會以 2050 年設置裝置量達 40-80GW 為目標，盤點台灣光電產業發展機會與挑戰，提出 2022 年《太陽光電公共政策建言書》、發表四大倡議事項，期望產官齊心共進，達成能源轉型目標。

SEMI 補充，今年除彙整包括產業界建議、政府經驗、學研法人以及環團的意見，追蹤去年建言政府參採的結果外，今年更從淨零排放路徑所設定的光電發展目標與路徑出發，檢視我國光電設施的空間競合課題，提出四大建言。

包括完善太陽光電空間發展規劃、維持躉購費率穩定性和完整性、加強政策溝通和穩定性以及推動太陽光電永續發展等四大建言，提請相關政府部門參採，以增進產業動能。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，為助力台灣穩步邁向淨零目標，SEMI 太陽光電委員會自 2019 年起陸續發布《太陽光電公共政策建言書》，為政府提供產業洞察，皆能獲得正面回應與採納。

SEMI 今年更進一步透過大眾綠能溝通專案小組，擴大與全民深入溝通，藉由分享國際綠能技術發展趨勢，及台灣再生能源發展願景，以弭平大眾對於能源轉型過程中的發展認知落差。

為此，SEMI 也特別頒發產業貢獻獎給雲豹能源 (6869-TW)，表揚其帶領 SEMI 大眾綠能溝通專案小組成員，透過正向積極的溝通交流，凝聚全民共識、齊心邁向台灣淨零目標。

此外，為鼓勵業界協力推動市場教育，雲豹能源積極參與 SEMI 大眾綠能溝通專案小組，攜手友達 (2409-TW)、天泰、元晶 (6443-TW)、聯合再生 (3576-TW) 等企業所組成產業溝通團隊，針對當前再生能源及太陽光電等綠能趨勢議題，著手建立與大眾對話的溝通管道，推廣綠能教育不遺餘力。

雲豹能源發言人張建偉表示，雲豹能源從太陽光電領域出發，近年陸續拓展離岸風電、儲能系統、綠電交易及水處理事業，積極打造再生能源整合服務。並從自身營運力行淨零綠生活，減少廢棄物以降低環境衝擊，包括在今年台灣國際智慧能源週展區，採用可回收再利用的環保素材，再透過綠能與互動科技，打造沉浸式綠能主題廊道，與參展民眾互動交流。