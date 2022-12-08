〈茂迪展望〉漁電共生案場目標達50MW 跨足室內養殖白蝦

茂迪 (6244-TW) 近期除跨入下世代 TOPCon 電池模組外，也將資源著重開發漁電共生案場，並一改過往思維，以養殖為重，目前已成功開發白蝦養殖事業，至今已收成 3 次，並預計漁電共生案場將從現今的 33MW 提升至 50MW。

總經理葉正賢表示，茂迪執行漁電共生是以養殖為優先，透過培養專業的養殖團隊，建立養殖 SOP 進行品質控管，同時藉由優良薪資吸引返鄉遊子，帶動漁業養殖革命，進一步推動地方創生。

此外，由於現階段全球淨零碳排趨勢成形，茂迪利用太陽光電產生的發電量，去支應養殖所需設備如水車的電量，如一片 2 甲的土地單月發電量達 23 萬度，養殖所需的水車等設備卻僅需要 1.8 萬度電，可完全達到零碳排的效益。

葉正賢強調，儘管茂迪漁電共生起步較慢，但期望做到精緻漁業的等級，目前漁電共生案場達 33MW，正在流程與建置中的還有 18MW，未來將朝向 50MW 方向前進。

葉正賢看好，室內養殖相較室外養殖，因採機械投餵，人力成本大幅下降，環境也採取 HDPE 可直接使用高壓清潔機進行有效清潔，並設立集汙槽，與有效隔離禽鳥及空飄泡沫病原，白蝦存活率約 50-80%，相較室外 3-10% 大幅提升。