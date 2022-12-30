強制篩檢中國旅客？歐盟：這不合理

春節即將到來，加上疫情大爆發的中國將解除疫情管制，預計將出現大量出國潮，義大利政府正積極呼籲歐盟各國強制對中國遊客進行病毒篩檢，不過，歐盟週四 (28 日) 認為此舉並不合理。



中國宣布放棄動態清零政策後，新冠染疫數大爆發，中國將於明年 1 月 8 日解除入境隔離措施，並有序恢復中國公民出境旅遊，引發各國的擔憂，歐盟高級衛生官員週四舉行會談，以協調各國採取統一立場，共同應對來自中國的旅客。

最終，歐盟疾病預防暨管制中心 (ECDC) 週四發布聲明指出，歐盟對來自中國的旅客進行新冠檢測是不合理的。

該聲明提到，鑑於中國低免疫力和最近放寬的規定，預計中國將出現新冠染疫數提高，但歐盟國家人民擁有更高的免疫力，意味中國確診數激增不會影響歐盟。

該聲明還提到，在中國橫行的新冠變種病毒已在歐盟各國間流通，與歐盟已染疫人數相比，來自中國的潛在輸入感染人數相當低，歐盟國家人民的疫苗接種和免疫率相對比較高。

在歐盟，到目前為止，只有義大利為所有來自中國的旅客對所有來自中國入境旅客進行強制性檢測。美國、日本、印度等國也宣布對中國旅客進行強制性新冠病毒檢測。

義大利總理梅洛尼 (Giorgia Meloni) 週四於歐盟開會前指出，義大利期盼並且希望其他歐盟國家跟義大利一樣，對來自中國的所有入境旅客實施強制性採檢。

此前米蘭 (Milan) 的主要機場「馬爾片薩機場 (Malpensa)」自 12 月 26 日起對來自北京和上海的旅客進行檢測，而結果顯示幾乎二分之一的旅客受到感染。