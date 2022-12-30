〈紐約匯市〉市場權衡中國解封前景、消化美失業金數據 DXY回落

隨著投資人衡量中國重新開放後的前景，並消化美國失業金數據，美元指數周四 (29 日) 回落，瑞士法郎、日元走強。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.58%，至 103.86。

渣打銀行 (Standard Chartered)G10 外匯研究主管 Steve Englander 認為，美元下跌可能是對最新失業金數據所產生的反應。

截至 12 月 24 日的一周內，美國初次申領失業金的人數上升至 22.5 萬，但仍處在歷史低點，截至 12 月 17 日的一周，持續申領失業金人數升至 171 萬，為 2 月初以來最高，且該數據從 10 月初以來便持續走高。

Englander 表示：「從歷史經驗來看，當持續申領失業金人數以這種速度增加時，即是經濟低迷的初步信號。」

但他也說，在年底交易量清淡的情況下，市場對即將公布的數據，反應可能比在正常流動性的情況之下還要更多，投資人不應過度解讀價格走勢。

與此同時，市場正在權衡中國快速鬆綁防疫規定及感染數激增的影響。TIAA 銀行全球市場總裁 Chris Gaffney 認為，2023 年以及全球經濟會如何變化，中國會是關鍵之一。

繼中國宣布 1 月 8 日起取消對入境旅客的檢疫規定後，美國、日本、印度等國家接連宣布，未來將對來自中國的旅客進行強制篩檢。

Gaffney 稱，若中國經濟能從急劇放緩中反彈，將有助於全球整體成長，另一方面也可能導致能源需求更高，進而推高價格。

商品貨幣方面，澳幣勁揚 0.6% 至 0.6777 美元，紐元也升逾 0.6% 至 0.6348 美元。

美元兌日元昨日觸及一周高點後，周四大幅回落，截稿前跌 1.1% 至 132.88 日元；美元兌瑞郎盤中一度跌至 3 月底以來最低，截稿前下跌 0.6% 至 0.9231 瑞郎。

歐元反彈，盤中一度升至 12 月中旬以來最高，隨後小幅拉回，仍漲 0.56% 至 1.0670 美元。英鎊升 0.44% 至 1.2068 美元。

截至台灣時間周五 (30 日) 約 6:00 價格：