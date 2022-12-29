〈陸港盤後〉美國加強篩檢中國旅客 A股三大指數漲跌互見

中國 A 股三大指數周四（29 日）收盤漲跌互見，滬指跌 0.44%，原因是投資人擔憂中國疫情，且美國政府宣布，美東時間下月 5 日零時起，中國旅客登機前必須出示病毒篩檢陰性證明。

滬指周四收盤跌 0.44% 報 3,073.7 點，深成指跌 0.13% 報 10,996.41 點，創業板指漲 0.48% 報 2,349.38 點；兩市成交額合計人民幣 6,147 億元，「北向資金」淨賣出 11.1 億元。

醫藥類股強勢拉升，酒店餐飲、零售、軟體、醫療保健等族群走高，地產、旅遊、煤炭、保險、釀酒、物流、建築、電力等類股齊跌。

香港恒生指數收盤跌 0.79%，恒生科技指數重挫 2.49%。

美國疾病管制預防中心（CDCP）周三表示，從中港澳出境、或入境美國前十天曾有中國旅遊史的旅客，將必須在登機前出示 48 小時內 PCR 或抗原快篩陰性證明，無論旅客的國籍和疫苗接種狀態。

若曾在十天前篩檢陽性者，可在登機前檢附康復證明，取代 48 小時內陰性證明。航空公司必須在旅客登機飛往美國時，確認旅客的陰性證明或康復文件。

在美國拍板前幾個小時，義大利政府宣布，將全面篩檢所有入境中國旅客。米蘭馬爾彭薩機場 （Malpensa）本周一開始檢測來自北京和上海的旅客，發現每兩人就有一人確診。

日本、台灣、馬來西亞、印度近日先後以中國感染率上升為由，加強針對中國旅客的防疫規定。

自從中國政府取消全世界最嚴格的防疫政策之後，新冠肺炎病毒飛快散播，但官方公布的病亡人數，卻和染疫人數不成正比。

光大證券認為，春節前中國股市可能維持震盪格局，目前市場本益比仍處於低點，加上近來外資恢復淨流入，預估市場下行空間相對較小。