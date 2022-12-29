新冠肺炎疫情惡化 一文掌握各國對中國旅客立場

中國政府鬆綁防疫政策後，新冠肺炎疫情迅速惡化，各國警鈴大作，以下是各國政府對中國旅客的立場。

美國

美國疾病管制預防中心（CDCP）周三（28 日）表示，從中港澳出境、或入境美國前十天曾有中國旅遊史的旅客，將必須在登機前出示 48 小時內 PCR 或抗原快篩陰性證明。

義大利

義大利政府宣布，將對所有中國旅客進行病毒篩檢。米蘭馬爾彭薩機場 （Malpensa）本周一開始檢測來自北京和上海的旅客，發現每兩人就有一人確診。

日本

日本首相岸田文雄周二表示，所有來自中國的旅客以及七天內去過中國的旅客，必須在抵達日本後接受檢測，確診者將被要求在指定場所隔離七天。

南韓

南韓疾病管理廳已於 12 月 16 日將中國列入「檢疫查驗的重點國家」名單。若重點國家入境人員的體溫超過攝氏 37.3 度，本人及同行人員需要一同接受核酸檢測。

台灣

行政院長蘇貞昌周三招開擴大防疫會議，宣布從明年元旦至 1 月底，中國四個直航航線與金馬地區民眾春節交通專案的來台旅客，必須在機場接受唾液 PCR 檢測。

印度

印度衛生和家庭福利部宣布，中國旅客必須攜帶 RT-PCR 檢測報告，在抵達時被發現有症狀或檢測呈陽性者，會被隔離。

不過，法國駐華大使館、泰國國家旅遊局、加拿大旅遊局、澳洲旅遊局、紐西蘭旅遊局、丹麥國家旅遊局、挪威國家旅遊局、荷蘭旅遊局、西班牙國家旅遊局、葡萄牙國家旅遊局、奧地利國家旅遊局、瑞士國家旅遊局等都在微博發帖，歡迎中國遊客到訪。