外資賣超台積電、鴻海共2.53萬張 同步大舉調節金融股

外資今 (29) 日賣超台股 122.49 億元，為連二賣，但台指期淨多單小幅增加 24 口，維持約 1.41 萬口。個股方面，外資賣超台積電、鴻海共 2.53 萬張，並同步大舉調節金融股。

外資賣超最多的個股是華新 3.53 萬張，也賣超中鋼 8913 張、台泥 7106 張，電則賣超指標股鴻海 1.94 萬張、台積電 5899 張；外資也同時賣超元大台灣 50 反 1 2.47 萬張、元大台灣 50 張 7073 張。

金融股則有中信金 5742 張、兆豐金 5237 張、合庫金 5071 張，另外還有開發金 4895 張、玉山金 4693 張、元大金 4474 張、第一金 4391 張、新光金 4198 張、永豐金 4083 張，還有台新金、三商壽等各逾 3000 張。

外資買超依序為元太 2733 張、高力 2066 張、彩晶 1830 張、中興電 1786 張、美時 1627 張、燁輝 1461 張、榮成及寶齡富錦各逾 1150 張、甄鼎 - KY 及晟銘電等逾千張。

投信今日則加碼買超 13.89 億元，為連 7 買，個股方面，買超金融股相關居多，包含第一金 4152 張、開發金 2524 張、永豐金 1810 張、元大金 1669 張、中信金 1544 張、兆豐金 1201 張。

另外，投信在電子股買超包含代工廠仁寶 2397 張、英業達 1827 張，以及技嘉 1611 張、宏碁 1399 張；傳產方面，則有中鋼 1360 張、台泥 1086 張、遠東新 1032 張。

投信賣超最多的則是友達 6966 張、和大 1253 張，世界 942 張、臺企銀 575 張、強茂及華星光各 500 張，還有聚陽、元太、創意、漢磊等。