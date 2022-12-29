〈台股盤後〉跌點收斂百點 萬四大關失而復得

台股今 (29) 日早盤一度大跌逾 190 點，失守萬四並回測季線，但隨後走高，終場下跌 88.08 點或 0.62%，收在 14085.02 點，成交金額 1420 億元。

電金傳權值今日普遍走弱，台積電下跌 5 元或 1.1%，收 446 元、聯發科跌 1.4% 鴻海、台達電、聯電同步小跌；其餘大型電子股，大立光、鴻準跌逾 2%、旭隼跌 1.3%

不過，日月光投控收紅，IC 設計的聯詠、創意均漲逾 2%，致茂、技嘉漲逾 1.9%，微星及欣興、嘉澤及南亞科、群創等也有 1% 上下的漲幅。

傳產方面，台玻下跌 2.9%，豐泰及中鋼、華新也跌逾 2%，台泥、南亞、巨大、台灣高鐵、潤泰雙雄、儒鴻均跌逾 1%。但億豐逆勢上漲 2.8%、貨櫃三雄陽明也漲 1.4%、長榮及萬海也收漲。

金融股大多走弱，元大金、國泰金、富邦金、中信金、合庫金等漲幅也在 1% 上下，兆豐金、開發金、華南金、彰銀等同步走弱。

生技個股持續輪動，亞諾法、中化、ABC-KY 等大漲 5%、美時、聯合、鈺緯漲逾 4%、健喬也漲近 4%，松瑞藥、泰博等也漲 3%。但合一重挫逾 5%、中天及羅麗芬 - KY 下跌 4.6%，在群族中表現較為弱勢。