〈美股早盤〉就業市場降溫緩和升息不安情緒 主要指數走高

美國最新數據顯示就業市場出現降溫跡象，緩解市場對美國聯準會（Fed）未來升息擔憂，美股主要指數周四（29 日）開高，美國公債殖利率和美元指數走低。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 250 點或近 0.8%，那斯達克綜合指數漲逾 160 點或近 1.6%，標普 500 指數漲近 1.2%，費城半導體指數漲近 2.3%。

美國勞工部周四公布最新數據顯示，上周初領失業金人數繼續升至 22.5 萬人，符合市場預期，較前值 21.6 萬人增加 9 千人，但仍近歷史低點。該數據透露儘管 Fed 大舉收緊貨幣政策後就業市場有初步降溫跡象，但仍具彈性。

隨今年接近尾聲，投資人再次注意新冠肺炎傳播所帶來的風險。隨中國放寬防疫政策、開放出境旅遊，美國表示將會要求中國旅客入境前出示新冠病毒檢測陰性證明，而義大利衛生官員也將對中國旅客進行病毒篩檢，此前從中國飛往米蘭的兩架航班上，近一半的乘客查出感染新冠病毒。

與此同時，印度明年 1 月 1 日將對來自包括中國在內的一些主要亞洲國家的旅客重新實施新冠病毒篩檢，主因是擔心國內將掀起一波新的感染潮。另一方面，香港進一步取消對群聚和入境旅客的檢測限制。

今年全球股市市值縮水五分之一，是 2008 年以來最大年度跌幅。此外，在通膨加劇和利率上升的背景下，全球債券指數暴跌 16%。

美國日前公布的房市數據顯示，Fed 激進升息舉措對房地產市場造成影響，美國 11 月待售房屋銷售連續第六個月下滑，降至有紀錄以來第二低。自今年年初以來，借貸成本大約翻了一倍，防務銷售已連續數月下滑。

截至台北時間周四（29 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 4.5%，至每股 117.78 美元

美國電動車龍頭特斯拉盤前股價上漲近 5%，此前摩根士丹利分析師 Adam Jonas 在最新公布的報告中表示，特斯拉股價暴跌替投資人創造一個機會。Jonas 維持對特斯拉股票「增持」評等，但將其目標價從每股 330 美元下調至 250 美元，將牛市和熊市的目標價也分別從每股 500 美元和 150 美元下調至 440 美元和 80 美元。

高盛 (GS-US) 早盤上漲 0.20%，至每股 341.54 美元

高盛執行長蘇德巍（David Solomon）年終對公司員工的談話中表示，公司正在研究新一輪的裁員計畫，並將在幾周內公布。蘇德巍說，公司業務受到大量因素的影響，包括正不斷收緊的貨幣條件、經濟活動放緩，高盛團隊須準備應對新一輪逆風。

西南航空 (LUV-US) 早盤上漲 0.62%，至每股 32.39 美元

西南航空（Southwest Airlines）仍備受投資人關注，因為該公司正努力從過去一周導至數千次航班取消問題中恢復過來。西南航空股價在過去下跌 11% 後，美股盤前小漲近 0.2%。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 22.5 萬人，預期 22.5 萬人，前值 21.6 萬人

美國上周續領失業金人數報 171 萬人，預期 168.6 萬人，前值 166.9 萬人

華爾街分析：

Oanda 資深市場分析師 Craig Erlam 表示，投資人正以謹慎的心態進入 2023 年，為 Fed 進一步升息做好準備且預料全球經濟將出現衰退。此外，中國防疫政策 180 度的大轉變也替明年初帶來巨大的不確定性。

賓州大學華頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 日前表示，隨著 Fed 結束對抗通膨的努力，將工作重點轉向支撐經濟成長，明年前 6 個月美股可能飆升 20%。另外他也預測，Fed 將在明年年底前將基準利率下調到 2% 至 3%。