美股大多頭：明年上半年美股有望飆漲20%

美股長期多頭、華頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 表示，隨著美聯準會 (Fed) 在明年結束激進升息，並將重點轉向支撐經濟成長，美股有望在 2023 年上半年飆漲 20%。

Siegel 表示，他認為股市應該會迎來非常好的一年，美股有望上漲 15% 至 20%。儘管大多數人認為這些至少要等到下半年才會上漲，但他認為將會在上半年發生。

Siegel 說道，儘管 Fed 計劃繼續升息，並將利率維持在高點一段時間，但他認為，Fed 將清醒認識到經濟現實，在明年開始降息，以支撐經濟增長。

Fed 在今年已將利率從 3 月的接近零，提高到目前的 4% 以上，並暗示明年將達到 5% 以上，並以降低通膨為目標。今年 6 月美國通膨達到 40 年來新高的 9.1%，並在 11 月保持在 7% 以上，遠高於 Fed 目標的 2%。

事實上，Fed 近期的升息行動，已經促使標準普爾 500 指數下跌 20%，而科技股為主的那斯達克指數，今年更下跌 34%。

Siegel 先前就一再批評 Fed 堅持升息，他認為 Fed 正犯下成立 110 年以來最大錯誤之一，可能導致嚴重衰退。他擔憂 Fed 政策會有過度升息的風險，如果 Fed 主席鮑爾堅持目標在官方數據的通膨率回落到 2%，那他勢必會將過度緊縮貨幣政策，犯下 2021 年和 2022 年初限制流動性方面過慢的同樣的錯誤。

Siegel 也說道：「他們真的需要停下來看看，實際會發生什麼。那真的會引發一場大反彈。我們已經看到通膨的良好跡象，而且我認為大部分利率增長已經過去。」