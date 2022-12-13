明年股市有望反彈 兩原因難見V型反轉

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，明 (2023) 年在包括美元、利率與通膨等三大數據反轉下，可望為股市帶來曙光，預估反彈機率約 15-20%，但因少了量化寬鬆與財政支出支撐，因此即便反彈、也不至於像 2008 年或 2020 年出現 V 型反轉。

至於台股表現，林啟超則以「狡兔三窟、動如脫兔」形容，三窟包括：一、企業盈餘下修，股市短期有壓，二、訂單與存貨率築底，三、少了量化寬鬆與財政支出支撐，資金流動如脫兔，股市漲勢有限。

國泰世華銀行今 (13) 日舉行 2023 年經濟展望說明會，林啟超表示，過去 10 年市場景氣並不好，股市多頭主要靠聯準會印鈔的資金行情撐起，但因明年儘管通膨有望緩解，但要降到 2% 目標機率不高，預期明年市場並無量化寬鬆條件。

再者，過去政府或企業都在低利率時期發債，但升息循環墊高發債籌資成本，加上各國債務 GDP 占比極高，換言之，要透過大規模的財政支出刺激經濟成長的機會也相對有限。

林啟超預估，明年股市約有 15% 到 20% 的反彈機率，但因少了量化寬鬆的資金行情與財政支出支撐，因此很出現 2008 年、2020 年動輒 50-100% 的 V 型反轉。

在景氣展望部分，林啟超認為，全球景氣下滑最明顯的時候預估將落在明 (2023) 年上半年，通膨則預估將在明年第 2 季後逐漸趨緩，但預期通膨下滑速度不會太快。

林啟超提醒，明年全球與美國經濟衰退已是無可避免，加上企業盈餘下滑與股市評價面較低，股市明年上半年仍有下修風險，後市要觀察企業訂單與庫存調整狀況。

至於債市部分，美國目前 2 年期殖利率約 4.3%，在考量風險控管與資金短期停泊的情況下，可考慮布局短債；此外，美元指數明年也將較今年疲軟。