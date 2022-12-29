電金臉綠 台股跌88點收14085點 探1個半月新低

美股周三收黑，台股今 (29) 日一度摜破萬四大關，台積電、聯發科等權值股臉綠，金融股也不振，不過，貨櫃三雄奮力撐盤，資金也轉進生技及遊戲等中小型股，加權指數終場跌勢收斂，下挫 88.08 點或 0.62%，收在 14085.02 點，回測季線，為 1 個半月以來新低，成交值僅 1420.58 億元。

櫃買指數逆勢翻紅，終場上漲 0.39 點或 0.22%，收在 180.52 點，成交值 443.46 億元。上市櫃成交值合計 1864.04 億元。

台積電盤中一度跌近 2%，尾盤跌幅收斂至 1%，終場收在 446 元；聯發科持續探底，終場跌逾 1%，收在 629 元，創近 2 個月新低；鴻海恐失獨家供應 iPhone 15 Pro Max 地位，股價跌破百元關卡。不過，聯詠、南亞科、欣興等電子指標股仍獲資金點火。

金融股委靡不振，金控雙雄富邦、國泰下跌超過 1%，中信金、華南金、彰銀、兆豐金等均震盪下挫。

傳產方面，台塑四寶全面走低，台塑化及南亞均跌 1%；鋼鐵股賣壓偏重，中鋼重挫逾 2%，威致、新光鋼、盛餘、運錩等下跌 2-3%。貨櫃三雄表現有撐，其中陽明漲逾 1%，長榮及萬海漲幅略收斂。

中國持續擴大網絡遊戲審批名單，並發放首批進口版號，市場看好中國官方對遊戲監管可望放寬，擁有 IP 的遊戲廠可望受惠，遊戲股強勢走高，成為盤面亮點，其中大宇資一度亮燈漲停，網龍、歐買尬、辣椒、華義等均在盤上表現。

中國 2023 年 1 月 8 日起取消入境隔離等措施，各國政府為防止疫情擴大，針對中國入境旅客祭出採檢措施，行政院也拍板全面在機場做唾液 PCR 採檢，激勵檢測概念股逆勢走揚，瑞基強勢攻上漲停板，ABC-KY 漲幅達 5%，泰博、訊映、亞諾法等表現不俗。