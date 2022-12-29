〈焦點股〉中國版號持續開出台廠迎商機 遊戲股逆勢飆漲

中國持續擴大網絡遊戲審批名單，並發放首批進口版號，市場看好中國官方對遊戲監管可望放寬，擁有 IP 的遊戲廠可望受惠，今 (29) 日遊戲股強勢走強，成為盤面亮點，其中大宇資 (6111-TW) 大漲 7.5%，網龍 (3083-TW)、歐買尬 (3687-TW)、辣椒 (4946-TW) 都漲超過 4%。

中國國家新聞出版署公布 12 月遊戲審批以及進口版號名單，本月下發 84 個國產線上游戲版號，數量創今年 4 月以來新高，今年進口版號則開放 45 個，騰訊是則此次進口線上游戲版號的最大贏家之一，旗下 MOBA 遊戲《寶可夢大集結》和第一人稱射擊遊戲《VALORANT》雙雙獲得版號。

國內廠商也不少遊戲透過與陸廠合作開發，都要待中國審批才有可能上市，如今中國加速放寬遊戲審核，台廠可望受惠，其中，大宇資擁有軒轅劍、大富翁及明星志願等 IP，傳奇 (4994-TW) 的幻想神域、風之大陸也和中國廠商合作開發上市，旗下仍有精靈樂章、聖境傳說、晴空物語等知名 IP。

另外，智冠集團旗下智冠 (5478-TW)、網龍 (3083-TW) 手握許多知名 IP，包含天子傳奇、黃易群俠傳、大唐雙龍傳、吞食天地、天地劫等；宇峻 (3546-TW) 的三國群英傳 M 中國也有三個授權。

中國版號逐步開放，激勵大宇資大漲 7.5%，網龍、歐買尬、辣椒漲超過 4%，宇峻、傳奇漲 2% 以上，智冠、橘子 (6180-TW)、智崴 (5263-TW) 也都有 1% 漲幅。