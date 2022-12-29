〈焦點股〉中國入境旅客擬唾液PCR採檢 檢測股逆勢勁揚

中國明 (2023) 年 1 月 8 日起取消入境隔離等措施，各國政府為防止疫情擴大，針對中國入境旅客祭出採檢措施，行政院也拍板全面在機場做唾液 PCR 採檢，激勵檢測概念股今日逆勢走揚，瑞基 (4171-TW) 勁揚逾半根停板、ABC-KY(6598-TW)漲幅逼近 5%、泰博、訊映、亞諾法等表現不俗。

行政院昨日臨時召開擴大防疫會議，同意全面針對從中國入境的旅客進行篩檢，加強邊境管理並盤點國內醫療量能，擬讓從中國入境的旅客在機場進行唾液 PCR，針對陽性確診者留下唾液和聯絡方式，並從中抽樣做基因定序，由於 PCR 可選擇性做基因定序，對於新的變異株較容易掌握。

瑞基為核酸 PCR 檢測試劑供應廠商，旗下新型冠狀病毒檢測試劑，已出貨至印尼、中東、中美非等地，後續也看準精準醫療商機，規劃整合外部資源，建立商業合作夥伴模式，拓展精準醫療的次世代定序 (NGS) 相關應用。

瑞磁營運模式採取平台授權與體外診斷試劑 (IVD) 的雙軌策略，其中 IVD 方面，除了持續拓展既有產品外，明年開始陸續推出新產品上市；真菌特異性分析試劑 ASR 預計明年下半年會先推廣至科研 RUO 市場，相較傳統檢測要花 2-6 周，該產品藉由 PCR 方法只需要數小時即可完成。

泰博未來將朝五大領域包括遠距醫療、快篩試劑、血糖儀，以及藉由血糖儀延伸出的兩項新產品發展。其中，快篩試劑今年總出貨量約 4000-5000 萬劑，透過旗下生物感測技術平台與自動化設備，泰博擠進亞洲前三大製造大廠。